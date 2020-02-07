إجبار فتيات على التنازل عن ميراثهن مقابل الموافقة على الزواج !

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عدلية عن تفاقم أزمة عضل الفتيات ورفض تزويجهن مقابل التنازل عن حقوقهن الشرعية في الحصول على الميراث .

وأكدت أن محاكم المملكة شهدت أكثر من قضية لفتيات تعرضن للعضل من قبل ولاة الأمر سواء آبائهن أو أعمامهن بحجج واهية كإنعدام الكفاءة دون النظر إلى حقيقة الشباب الذين تقدموا للزواج بهن ودون مراعاة الحقوق الإنسانية في الزواج وتكوين الأسرة .

وأضافت أن المحكمة انتصرت لهن بنقل الولاية إلى القضاء إستناداً للشريعة الإسلامية الرافضة لهذا التصرف .

كما أشارت أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد وجه بسرعة النظر في قضايا العضل بحيث لا تتعدى 30 يوم من رفع الدعوى .

وكانت محكمة الإستئناف قد انتصرت أمس لـ”معضولة عنيزة ” ونقلت ولايتها للقضاء بعد ثبوت عضلها .

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