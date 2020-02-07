بعد فيديو «سيكل أبونا آدم» .. أميرة الناصر تعتذر: «أخدتوا الموضوع بجدية»

عادل الحربي(صدى):

وجهت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر، رسالة اعتذار لمواطني المملكة، عبر “سناب شات”، بعد مقطع فيديو لمجسم دراجة تسخر فيه قائلة إنه يعود لسيدنا آدم.

وبعد الهجوم عليها، قالت الناصر، في مقطع فيديو: “أنا آسفة جدًا، أنا راكبة في السيارة وصاحب التاكسي قالي هنا في موجود سيكل حق سيدنا آدم، وأنتم أخدتوا الموضوع بجدية وأنا أخدتوا على نيتي فلا تقعدون تطلعون سوالف وتريندات واخرسي ومدري شو تراها خدتها على نيتي”.

واستكملت: “الناس يقولون هذا سيكل حق أبونا آدم وأول كل نفر يجي العمرة بييجي عند هذا السيكل بليز يعني أنا أعتذر وتكلمت على نيتي ما متعودة أحرف أو أغير والأشياء التي تقولونها هذه غير صحيحة فرجاء لا تأخذونها سلبًا عليّ”.