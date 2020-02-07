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«العمل» تستجيب لـ «صدى» وتوفر مسكن وإعاشة لمُسن كورنيش الخبر

«العمل» تستجيب لـ «صدى» وتوفر مسكن وإعاشة لمُسن كورنيش الخبر
علي القحطاني(صدى):

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مع حالة المسن الذي يعيش في الشارع على كورنيش الخبر ، والذي نشرت ” صدى ” فيديو يكشف حالته التي يعيشها منذ أكثر من عام .

وأكد مسؤول فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة الشرقية أنه تم انتقال فرقة متكاملة فور الكشف عن الحالة ، وتم تأمين مسكن وإعاشة للمسن إلى حين استكمال باقي الإجراءات لتحديد المكان الأنسب لإقامته ورعايته .

وكان مقطع فيديو قد وثق حالة المسن الستيني التي يُرثى لها ، بعد أن فقد كل مقومات الحياة وأصبح مفترشاً للكورنيش بلا مأوى أو مصدر رزق .

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