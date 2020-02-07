«العمل» تستجيب لـ «صدى» وتوفر مسكن وإعاشة لمُسن كورنيش الخبر
تفاعلت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مع حالة المسن الذي يعيش في الشارع على كورنيش الخبر ، والذي نشرت ” صدى ” فيديو يكشف حالته التي يعيشها منذ أكثر من عام .
وأكد مسؤول فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة الشرقية أنه تم انتقال فرقة متكاملة فور الكشف عن الحالة ، وتم تأمين مسكن وإعاشة للمسن إلى حين استكمال باقي الإجراءات لتحديد المكان الأنسب لإقامته ورعايته .
وكان مقطع فيديو قد وثق حالة المسن الستيني التي يُرثى لها ، بعد أن فقد كل مقومات الحياة وأصبح مفترشاً للكورنيش بلا مأوى أو مصدر رزق .
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