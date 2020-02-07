سامسونج تكشف عن مفاجأة في هاتفها الجديد

سيول(صدى):

أزاحت شركة ” سامسونج ” الكورية الجنوبية، الستار عن وجود تقنية ” نونا سيل ” في هاتفها المرتقب ” جلاكسي إس 20 ألترا “، وهي كاميرا ستصل دقة تصويرها لنحو 108 ميجابيكسل، وستتماشى مع الكاميرات الرباعية التي تجهزها “سامسونج”.

وستتفادى التقنية الجديدة تضارب عدد الكاميرات، حيث ستعمل على تجميع تلك الكاميرات كلها بدقة كاميرا واحدة فائقة الدقة والجودة بصورة استثنائية، كما تتيح إمكانية تكبير وتصغير الصورة بأكثر من 100 ضعف، وبمدى بصري 10 أضعاف، من دون التأثير على جودة الصورة.

وتتراوح دقة مستشعرات تكبير الصورة في هاتف ” جلاكسي إس 20 ألترا ” ما بين 48 أو 64 ميجابيكسل تقريبا، كما ستعمل التقنية الجديدة من هاتف سامسونج على تصوير مشاهد بتفاصيل مذهلة وألوان واقعية بصورة غير مسبوقة، وبفضل مستشعر ToF الذي يسمح بتصوير لقطات ثلاثية الأبعاد.