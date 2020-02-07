بالفيديو.. أمير الرياض يبدي استياءه من وضع مستشفى عفيف: لا يرضي ولاة الأمر

عادل الحربي(صدى):

استاء أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، من وضع مستشفى محافظة عفيف، خلال قيامه بجولة تفقدية للمحافظة أمس الخميس، مؤكدًا أن ولاة الأمر لن يرضيهم هذا الوضع.

وأوضح أمير الرياض: ” الوضع غير جيد.. يجب أن تنتبهوا للناس “، لافتاً إلى أن ما شاهده لا يرضي ولاة الأمر؛ فيما ناقش الأمير فيصل جدول الأعمال المعد مسبقاً الذي يتضمن احتياجات محافظتي عفيف والدوادمي.