رانيا يوسف: أنا خجولة ومؤدبة بشكل زائد عن الحد

القاهرة(صدى):

أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف، أنها شخصية خجولة وتربيتها أثرت على طباعها الشخصية وجعلتها ” مؤدبة ” بشكل زائد عن الحد، بحسب تعبيرها.

وقالت رانيا يوسف، أنها كانت خجولة جدًا، ولذلك لم تستطع أن تأخذ حقها في كثيرًا من الأحيان: ” كنت بخاف أقول لا، يمكن تربيتي في مدارس راهبات، خلتني طالعة مؤدبة زيادة عن اللزوم “.

وأوضحت الفنانة المصرية المثيرة للجدل بملابسها التي وضعتها في مواقف محرجة: ” كل هذه المواقف التي تعرضت لها في حياتها، جعلتها تتسم بشخصية أقوى بكثير عن السابق.. مكنتش بعرف أشتم، دلوقتي اتعلمت شوية، وكنت بتكسف لما حد يسألني، لكن لسه عندي شوية خجل بحاول أحافظ عليه ” .