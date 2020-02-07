75 وظيفة إدارية شاغرة في إمارة الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إمارة المنطقة الشرقية عن طرح 75 وظيفة شاغرة على المراتب (4، 5، 6، 7، 8)؛ داعية الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها بالتقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وقالت الفئات المستهدفة (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) هي: خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، خريجو درجة البكالوريوس، خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، خريجو درجة الماجستير.

وأوضحت أنه يبدأ التقديم على الوظائف، يوم الأحد القادم بتاريخ 15 /06 /1441 هـ الساعة 08:00 صباحًا، وينتهي يوم الخميس بتاريخ 19 /06 /1441 هـ الساعة 11:00 مساء، كما فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة، وللاطلاع على الوظائف والشروط الوظيفية وطريقة التقديم عبر الرابط التالي:هنــــــــا.