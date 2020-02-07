«الكلباني» يرد على تركي آل الشيخ: متى الحجز؟

علي القحطاني(صدى):

رد الداعية عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقًا، اليوم الجمعة، على تدوينة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ.

وكان تركي آل الشيخ، قد غرد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا أن جهاز الكمبيوتر الجديد الخاص به قد تعطل مؤكدًا أنه ” يحتاج الشيخ الكلباني “؛ ليرد عليه الشيخ عادل الكلباني، ساخرًا: ” متى الحجز؟ ” .

وعاد تركي آل الشيخ؛ ليرد ضاحكًا: ” أبيك تقرأ عليه “؛ ليعلق الشيخ ” الكلباني ” متسائلًا بسخرية: ” قراية بالبلوتوث؟ ” .