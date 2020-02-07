نايف السالم(صدى):

حددت الشريعة الإسلامية عدة بيوع لا تجوز شرعًا؛ حيث هناك قواعد شرعيّة تُعين المسلم على معرفة العقود المحرّمة، فقد حرمت الشريعة كلّ ما فيه أكل لأموال الناس بالباطل، أو ما يكون فيه الغرر والجهالة التي تفضي إلى العداوة والبغضاء.

وحرمت الشريعة، البيوع المشتملة على الربا المحرم، أو الميسر، ومن ذلك بيع العينة، وبيع الدين، أو بيع الشيء المجهول أو ما لا يستطيع الإنسان قبضه؛ كما من بين البيوع التي لا تجوز شرعًا: بيع العينة، بيع دين السلم، بيع بيعتين في بيعة، بيع المضطر، بيع ما لا تملك.

وفي السياق نفسه، يعد بيع العينة: هو أن يبيع شخص شيئاً بثمن مؤجّل، ثم يقوم بشرائه من المشتري نقداً، والغرض من هذا البيع الحصول على المال بعقد صحيح، ووسيلة محرمة.