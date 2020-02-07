«بيوع» لا تجوز شرعًا
حددت الشريعة الإسلامية عدة بيوع لا تجوز شرعًا؛ حيث هناك قواعد شرعيّة تُعين المسلم على معرفة العقود المحرّمة، فقد حرمت الشريعة كلّ ما فيه أكل لأموال الناس بالباطل، أو ما يكون فيه الغرر والجهالة التي تفضي إلى العداوة والبغضاء.
وحرمت الشريعة، البيوع المشتملة على الربا المحرم، أو الميسر، ومن ذلك بيع العينة، وبيع الدين، أو بيع الشيء المجهول أو ما لا يستطيع الإنسان قبضه؛ كما من بين البيوع التي لا تجوز شرعًا: بيع العينة، بيع دين السلم، بيع بيعتين في بيعة، بيع المضطر، بيع ما لا تملك.
وفي السياق نفسه، يعد بيع العينة: هو أن يبيع شخص شيئاً بثمن مؤجّل، ثم يقوم بشرائه من المشتري نقداً، والغرض من هذا البيع الحصول على المال بعقد صحيح، ووسيلة محرمة.
محمد[ عدد التعليقات: 3500 ] نشر منذ 37 دقيقة
البنوك طال عمرك
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1385 ] نشر منذ 9 دقائق
لو طبقت الشريعة الإسلامية في حياة المسلمين كما ارادها الله ورسوله لعم الإسلام المجتمعات العالمية
ويتمثل هذا في تقاسم الثروات الطبيعية التي من صنع الله وليس البشر.
مثلا قطر دولة صغيرة حباها الله بثروة عظيمة ( الغاز)،في ماذا استقدمت هذه الثروة…؟!
مثل إيران محور الشر ( غاز وبترول ).استخدموا ثرواتهم الطبيعية التي من صنع الله
للقتل ونشر الفتن والاضطرابات في الدول لزعزعة امنها واستقرارها ونشر الفوضى وسط مجتمعاتها.