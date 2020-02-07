مقتل 3 أشخاص بـ «الخطأ» والجناة: اعتقدنا أنهم آخرين

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة مروعة لقيام 3 فلاحين بقتل 3 أشخاص وإصابة آخر في الساعد الأيسر بطريق الخطأ، اعتقادا منهم أنهم من أفراد عائلة بينهم خصومة ثأرية.

وفؤجئ المجني عليهم بسيارة يستقلها شخصان أطلقا أعيرة نارية بصورة عشوائية عليهم وفرا هاربين، ولم يتهم أحد؛ فيما اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة 3 فلاحين قاموا بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليهم عن طريق الخطأ؛ اعتقادا منهم أنهم من عائلة لهم معهم خصومة ليتم القبض عليهم.