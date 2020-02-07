مقتل 3 أشخاص بـ «الخطأ» والجناة: اعتقدنا أنهم آخرين
شهدت مصر واقعة مروعة لقيام 3 فلاحين بقتل 3 أشخاص وإصابة آخر في الساعد الأيسر بطريق الخطأ، اعتقادا منهم أنهم من أفراد عائلة بينهم خصومة ثأرية.
وفؤجئ المجني عليهم بسيارة يستقلها شخصان أطلقا أعيرة نارية بصورة عشوائية عليهم وفرا هاربين، ولم يتهم أحد؛ فيما اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة 3 فلاحين قاموا بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليهم عن طريق الخطأ؛ اعتقادا منهم أنهم من عائلة لهم معهم خصومة ليتم القبض عليهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 33436 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1385 ] نشر منذ 20 دقيقة
بالرغم أن مصر بلد التعليم والفكر والثقافة،إلا أنه يوجد فيها من يعيش بعقلية العصور الوسطى.
السعودية واليمن
أيضا يعيشوا هذا الوضع، وهو القتل خارج القانون.مجتمعات ماتزال تعيش التخلف وعدم الخوف من الله…القتل جريمة كبرى يترتب عليها أضرار كثيره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92773 ] نشر منذ 9 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. ويش هاالعذر القبيح …
.. تزهق ارواح بشر ونهايتها ، نحسبهم ناس ثانين …. يالكم من مجانين ،،،
.. ودوهم المشنقه طوالي لترتاح منهم البلاد والعباد …
فيصل[ عدد التعليقات: 1214 ] نشر منذ 7 دقائق
مع المرزوق
قل
باااااع