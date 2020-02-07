«الزكاة والدخل» توضح المورد لضريبة القيمة المضافة بين البائع والمشتري

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الجمعة، من يقوم بتوريد ضريبة القيمة المضافة للهيئة المشتري أم البائع، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

ووجه مغرد سؤالًا إلى حساب العناية بالعملاء التابع للهيئة عبر موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: ” الرجاء الإفادة/ هل الضريبة على بيع العقار يتحملها البائع أم المشتري؟ وكيف يتم الاستعلام عن الضرائب على بيع العقار؟ وكيف يتم سدادها؟ ” .

وردت العناية بالعملاء: “‏‎ يتم دفع ضريبة القيمة المضافة من المشتري إلى البائع المسجل في النظام من ثم يقوم البائع بتوريد الضريبة للهيئة عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية، ويلزم الشخص بالتسجيل إذا بلغت إيراداته السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريالًا ” .

وأضافت: ” ‏‎وبعد تقديم الإقرار الضريبي ستتلقى إشعار الفوترة المحتوي على بيانات المبلغ المستحق ورقم السداد، ويتم الدفع عن طريق خدمة الدفع سداد بإستخدام الرمز 020، وفي حال رغبتك بالإستفسار عن المزيد من التفاصيل نـأمل منك تزويدنا برقم هاتفك من خلال الأيقونة التالية وسيتم التواصل معك وخدمتك ” .