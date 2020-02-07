ضبط سيدة وزوجها يستدرجان الفتيات لممارسة الرذيلة في شقتهما

القاهرة(صدى):

قادت سيدة وزوجها شبكة منافية للآداب في مصر؛ حيث كانا يستدرجان الفتيات لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام داخل شقتهما ليتم الاشتباه فيهما من قبل جيرانهما الذين تقدموا ببلاغًا ضد الرجل وزوجته ليتم ضبطهما.

واكتشفت الشرطة سقوط فتاة 23 سنة من الطابق الثالث بذات الشقة محل البلاغ؛ حيث قفزت من نافذة الشقة خشية الفضيحة لتصاب بكسور بأماكن متفرقة بجميع أنحاء الجسم تم نقلها إلى المستشفى لإسعافها.

وتمت مداهمة الشقة وألقى القبض على سيدة وبصحبتها 3 فتيات وتم استدعاء زوج الأولى، ليتضح أن الزوجين يستقطبان الطالبات بمعهد فني مجاور لمنزلهما بالمنطقة لممارسة الرذيلة مع الرجال من أصحاب المحلات والتجار بالمنطقة.