زيدان يصف الهزيمة أمام ريال سوسيداد بـ «الأمر المؤلم»

وكالات(صدى):

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أمس الخميس، عن حزنه من هزيمة فريقه أمام ريال سوسييداد؛ واصفًا إياها بـ” الأمر المؤلم “، حيث خرج فريقه من الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم.

وصرح زين الدين زيدان: ” هذه هي كرة القدم، من وقت لآخر لا تسير الأمور في صالحنا، كانت مباراة صعبة وجربنا كل شيء حتى النهاية وكان رد فعلنا جيدا… رغم تأخرنا بأربعة أهداف ولكننا لم نفقد إيماننا بالقدرة على العودة. تهانينا لسوسييداد، علينا تقبل الهزيمة، ارتكبنا أخطاء دفاعية ولم نقدم أداء جيدا في الشوط الأول، هذه هي كرة القدم “.

وتابع مدرب ريال مدريد: ” أنا حزين، ولكن عندما نخسر شيئا فقد بات من الماضي، يجب أن نستمر في الإيمان بأنفسنا، طريقنا طويل وينبغي أن نبدأ بالتفكير في مباراة يوم الأحد، هذا كل شيء “؛ مضيفًا: ” لا، الهزيمة نفسها مؤلمة، استقبال أربعة أهداف في ملعبنا أمر غير مقبول. ولكن ليس علينا تغيير شيء، علينا مواصلة ما نفعله، كنا نعي أننا سنواجه مباريات صعبة في الموسم والخصم استحق الفوز “.