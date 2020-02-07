بالفيديو.. انخفاض وفيات الطرق بنسبة 35% بالمملكة

الرياض(صدى):

كشف مدير عام الإدارة العامة للمرور، اللواء محمد البسامي، أمس الخميس، عن انخفاض وفيات الطرق بنسبة 35% في المملكة لتحقق المملكة تقدمًا كبيرًا في السلامة المرورية.

وقال اللواء محمد البسامي، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة الإخبارية، أنه: ” هناك تحسن ملحوظ في سلوك قائد المركبة والنتائج التي رصدتها منظمة الصحة العالمية كانت نتائج جدًا إيجابية ” .

وأوضح اللواء البسامي، أن هناك مشروعًا لرفع مستوى السلامة وهو يتمثل في مواجهة حقيقية من قبل عدة جهات؛ لضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة بحزم، كما هناك مبادرة لتعديل السلوك في المواقع المسؤول عنها التعليم.