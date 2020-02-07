بلدية الليث تعلق على تأجير عمالة لألعاب أطفال بالكورنيش

نايف السالم(صدى):

علقت بلدية محافظة الليث، اليوم الجمعة، على تأجير عمالة لألعاب أطفال ترفيهية بكورنيش الليث لافتة إلى أن ذلك يعود إلى إبرام عقود استثمارية خاضعة لنظام التأجير المؤقت.

ومن جانبه، أوضح مساعد رئيس بلدية محافظة الليث، مدير الاستثمار والعلاقات العامة، بندر خاشقجي، أن جميع مواقع الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال، والكائنة تحديداً بجوار النافورة التفاعلية بالواجهة البحرية هي محددة مكانياً بموجب عقود استثمارية خاضعة لنظام التأجير المؤقت.

وقال بندر خاشقجي: ” البلدية تقوم، وبشكل متواصل، بتنفيذ الجولات الرقابية على هذه المواقع؛ بغرض رصد الأنشطة المخالفة، والعمل على تصحيح الممارسات الخاطئة الصادرة من مستخدمي الألعاب إن وجدت؛ حرصاً منها على سلامة مرتادي الواجهة البحرية، وتوفير كل سبل الراحة لهم خلال فترة تنزههم ” .