«تعليم مكة» تهدي عاملة نظافة «دراجة هوائية»

نايف السالم(صدى):

أهدت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة التعليمية بمكة المكرمة، دراجة هوائية لعامل النظافة ” محمد سو جاك ” بنجلاديشي الجنسية؛ لحرصه على الحضور في أوقات عمله دون التأخر على الرغم من أنه يقطع مسافة كيلومترين اثنين مشياً على الأقدام من مقر سكنه.

ومن جانبه، قال مدير إدارة الأمن والسلامة؛ رائد بن سمران المقاطي، أن العامل محمد هو أول من يسجل حضوره من العاملين، ويتقدمهم في المبادرة إلى العمل بجد وإخلاص، ويتفانى في أداء عمله ومهامه على أكمل وجه.

وأقيمت احتفالية شارك فيها جميع منسوبي الإدارة في تسليم الجائزة إلى العامل المجتهد الذي لم يتمالك نفسه وانهمرت دموعه فرحاً بذلك التقدير والثناء، لافتًا إلى أنه سينقل هذا الاحتفال إلى أسرته في بنجلاديش ليشاركوه فرحته.