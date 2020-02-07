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بلباو يقصي برشلونة ويصعد للمربع الذهبي في كأس ملك إسبانيا

بلباو يقصي برشلونة ويصعد للمربع الذهبي في كأس ملك إسبانيا
وكالات(صدى):

أقصى أتلتيك بلباو ضيفه برشلونة من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 1 / صفر اليوم في دور الثمانية للمسابقة، ليكمل بلباو عقد المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة.

ويأتي خروج برشلونة بعد ساعتين فقط من وداع غريمه التقليدي ريال مدريد للمسابقة، عقب خسارته 3 / 4 أمام ضيفه ريال سوسييداد.

وبات بلباو آخر المتأهلين بالدور قبل النهائي، ليرافق غرناطة وسوسييداد وميرانديس، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، في المربع الذهبي للمسابقة.


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