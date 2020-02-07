«العدل» : طلبات التنفيذ المقيدة لا زالت «قيد التنفيذ»

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الجمعة، أن طلبات التنفيذ المقيدة لا زالت قيد التنفيذ والإلغاء هو لإجراء إيقاف الخدمات.

وتفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، مع استفسار مستفيد حول المادة 46؛ والذي تساءل: ” ‏‎بعد إلغاء مادة 46 هل يجب عليه الآن تقديم دعوى جديدة وإعلان جديد أو الحكم منفذ مع إلغاء إيقاف الخدمات؟ ” .

وأجابت العدل: ” ‏‎‎عزيزي المستفيد طلبات التنفيذ المقيدة لازالت ( قيد التنفيذ ) والإلغاء هو لإجراء إيقاف الخدمات دون باقي الإجراءات المتخذة بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ ولائحتها

ونسعد بتواصلك ” .