«الشمات» تسعف طالبات حادث جامعة الجوف

رافع فريح(صدى):

أسعفت ” أمال شمات العنزي ” فنية التمريض إحدى منسوبات صحة منطقة الحدود الشمالية طالبات الجامعة أثناء عودتهن من سكاكا إلى عرعر، والتي تعرضنا لحادث مروري مروع مع سائقهن ،وذلك عند اصطدام سيارتهن بشاحنة.

ونتج عن الحادث إصابات لأربع فتيات بإصابات بالغة ما بين المتوسطة والخطرة واحتجزت السيارة سائق الطالبات وإحدى المصابات تعرضت لكسر بالحوض .

وقادت الصدفة فنية التمريض مباشرة الحادث وقدمت لهن الإسعافات الأولية إلى أن وصلت فرقة من الهلال الأحمر لنقل المصابين لمستشفى الأمير متعب بسكاكا وحضر الدفاع المدني لفك المحتجزين.

ومن جهة آخرى قدم أحد أولياء الأمور شكره وامتنانه لفنية التمريض على توقفها ومساعدة المصابين وتقديم الرعاية الإسعافية إلى أن حضر الهلال الأحمر.