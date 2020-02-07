شاهد.. غاريث بيل يترك الريال بعد الهزيمة المذلة

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن ترك الملعب في منتصف مبارايات الريال أصبحت عادة للاعب الغاضب غاريث بيل عندما يكون خارج التشكيل.

وغادر بيل ملعب سانتياغو برنابيو قبل انتهاء مباريات فريقه حيث رصدت صحيفة AS الإسبانية مغادرة النجم الويلزي للاستاد في الدقيقة 82 من المباراة التي خسرها النادي الملكي 4-3 أمام ريال سوسيداد ليودع كأس ملك إسبانيا يوم الخميس.

وكانت النتيجة خسارة ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف عندما غادر بيل البالغ عمره 30 عاما الملعب، ولم يشاهد آخر هدفين للنادي الملكي ومحاولاته إدراك التعادل لخوض وقت إضافي على شوطين.