تركي آل الشيخ يغازل الأهلي: عقدة بيراميدز راحت بعدي

ماجد محمد(صدى):

عبر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصرى، عن سعادته بفوز الأهلي على بيراميدز بإحرازه هدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم.

وكتب آل الشيخ على حسابه الرسمى بموقع تويتر: “مبروك الحمدالله الفوز.. العقدة راحت بعدي”.

وأضاف في منشور آخر : اللي يلعب معانا يستحمل”.

وتعد هزيمة الأهلي لفريق بيراميدز اليوم هى الأولى بالنسبة له، وساعدت نتيجة المباراة في رفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة، في حين تجمد رصيد بيراميدز، عند 26 نقطة بالمركز الخامس.