السجن مدى الحياة يلاحق رجل أعمال تركي لاحتجاجه ضد الحكومة

أنقرة(صدى):

واصلت السلطات التركية حملات قمع المواطنين؛ بمطلب جديد من قبل الإدعاء العام التركي.

ويعتزم مدعون عامون أتراك طلب عقوبة السجن مدى الحياة لرجل الأعمال عثمان كافالا، على خلفية اتهمامه بتنظيماحتجاجات عام 2013 مناهضة للحكومة، وفق وثيقة قدمها رئيس مكتب الادعاء العام في إسطنبول إلى المحكمة.

يذكر أن رجل الأعمال التركي مسجون احتياطيا منذ نوفمبر 2017 ويعتبره أنصاره رمزا لحملات القمع ضد المجتمع المدني.

واتهم الرئيس رجب طيب أردوغان كافالا بارتباطه بالملياردير الأمريكي جورج سوروس الذي بات هدفا لانتقادات العديد من القادة المستبدين في العالم بسبب جهوده الرامية إلى تعزيز الديمقراطية.