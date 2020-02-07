طبيب يتسبب في « تشويه » ذراع طفلة في مستشفى بصامطة

جازان(صدى):

وقال المواطن يوسف محمد عريشي أن ابنته تعرضت منذ 4 سنوات لخطأ طبي بمستشفى صامطة ، حيث كانت مصابة بكسر في اليد ، وخضعت إلى جبيرة خاطئة تسببت في التئام العظم بصورة غير صحيحة، بحسب ” عكاظ “.

وأضاف عريشي ، أنه تقدم بشكوى لصحة جازان مطالبا بالإنصاف وأخذ حق ابنته من الطبيب المتورط في الخطأ، واصطدم ببطء الإجراءات، وسفر الطبيب المتهم إلى بلاده نهائيا، ما أحال القضية لدى الهيئة الطبية من طرف واحد، حسب وصفه.

وتاعب عريشي ، أن الجبيرة الخاطئة حدثت في 1436هـ، وتقدم حينها بشكوى لا تزال رهينة المراجعات، كما واجه أصنافا من المماطلات لنحو 3 سنوات حتى انتهى عقد الطبيب وغادر بخروج بلا عودة دون أن تتخذ الجهة المختصة أي إجراء يضمن حق ابنته برغم مراجعته الشؤون الصحية في جازان دون طائل.

وأوضحت صحة جازان أنه تم التفاعل مع الشكوى المقدمة من والد الطفلة، وأجلت الصحة سفر الطبيب لمدة شهر واحد لحين انتهاء التحقيقات طبقا لنظام مزاولة المهن الصحية، إلا أن الطبيب تقدم بطلب رسمي بعدم التجديد، وأحيلت القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية بعد انتهاء التحقيقات.