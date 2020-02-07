حكم استخدام المرأة المتوفي زوجها للزعفران وماء الورد في أشهر العدة (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري، حكم استخدام المرأة المتوفي زوجها للزعفران وماء الورد في أشهر العدة .

وورد سؤال إلى الشيخ سعد الشثري خلال برنامج “يستفتونك” يقول : “ه يجوز للمعتدة عدة الوفاة استخدام الزعفران وماء الورد ؟”.

وأوضح “الشثري” أنه لا يجوز استخدم أي شيء له رائحة كالعطور، لافتًا إلى أن الزعفران له رائحة فلا يجوز استخدامه، بينما يجوز استخدام ماء الورد لأنه ليس له رائحة.

وأوضح انه على المرأة المعتدة عدة الوفاة، أن تتجنب الطيب ، والزينة بملابسها أو بدنها، وأن تبقى في بيت الزوجية الذي جاءها فيه نعي زوجها.