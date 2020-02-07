إيران تواصل عنصريتها وتُعِدم سبعة سجناء من أبناء السنة

طهران(صدى):

كشفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في إيران، مساء اليوم الخميس، عن قيام المحكمة العليا في إيران بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد سبعة سجناء من أبناء السنة بعد قرابة 10 سنوات من النزاع القضائي.

ولم توضح المنظمة تفاصيل أخرى بشأن التهم الموجهة إليهم، ألا أنها لفتت إلى أنهم يقبعون في سجن رجائي شهر، بمدينة كرج غربي، التابعة لمحافظة طهران.

وتأتى تلك الأحكام ضمن سلسلة الأحكام المجحفة التى أصدرتها الجهات القضائية في إيران ضد الأقليات العرقية، حيث يمثل السنة بها حوالى 10 % من عدد سكان إيران البالغ 83 مليون نسمة.