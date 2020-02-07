بالفيديو.. المحياني: ثلاثية الأهلي حظ

نواف السالم(صدى):

علق الإعلامي موسى المحياني، على فوز الأهلي على نظيره الاتفاق بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين.

وقال “المحياني” خلال برنامج “الدوري مع وليد”:”الأهلي فاز على الاتفاق بالحظ”، مضيفا:” نتيجة المباراة جرس إنذار آخر للأهلي”.

وشدد المحياني:” لا يجب أن يكون تقييم جروس حسب النتيجة، وبطولة الدوري ما زالت تنادي الأهلي ولكن الأهلي يأبى أن يرتقي بمستواه للمنافسة عليه”.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 33 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 20 في المركز الحادي عشر.