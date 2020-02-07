رجل يقتل عشيقته أثناء علاقة بينهما استمرت 20دقيقة

القاهرة(صدى):

أقدم رجل على قتل عشيقته خلال لقاء عاطفي وعلاقة آثمة استمرت أكثر من 20 دقيقة بينهما داخل سيارة بمنطقة صحراوية في مصر.

ونشبت بينهما مشادة كلامية أثناء العلاقة فكتم أنفاسها، وترك جثتها في منطقة صحراوية بـ”ملابس داخلية”، وفر هاربا.

واعترف القاتل أنه تعرف عليها منذ فترة وتعددت لقاءاتهما عدة مرات ومارسا الجنس خلالها، ومساء يوم غيابها تقابلا بمنطقة صحراوية بالسيارة خاصته وأثناء ممارستهما الجنس حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب اعتقادها قيامه بافتضاح أمرها وصفعته، ما دفعه للتخلص منها وكتم نفسها، واستولى على ملابسها وهاتفها المحمول، واحتفظ بهم داخل السيارة، وسجلت القوات اعترافات المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.