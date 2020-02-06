الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا يحتفي بآل صخيل

محمد السعران - بدر الحارثي(صدى):

احتفى الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا في منزله بحي السليمانية بالرياض الأربعاء الماضي بالشيخ سالم بن لأفي أبن صخيل وأخوانه وأبناء عمومته الذين قدموا من محافظة رفحاء لمنزل الشيخ بحضور عدد من شيوخ القبائل ووجهاء المجتمع والمثقفين والأدباء والشعراء .

حيث أقام الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا مأدبة عشاء لهم بهذه المناسبة وذلك تقديراً منه للشيخ أبن صخيل التومي وأبناء عمومته الذين تنازلوا عن مبلغ 7 ملايين ريال

من إجمالي مبلغ الدية المقررة على قاتل ابنهم 15 مليون

وقد سجل والد المقتول تنازله تقديراً لوجاهة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا عند زيارة الشيخ لهم بمنزلهم بمحافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية وتم إكمال الإجراءات الرسمية للتنازل لدى الجهات المعنية في حينه .

وبعد إكمال التنازل أعلنت حملة اعتاق رقبة السجين هاني النماصي

إغلاق باب التبرعات بعد تنازل الشيخ سالم آل صخيل عن المبلغ المتبقى للدية .

وقد رحب الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا بالشيخ سالم وال صخيل واكد امام الحضور الكريم بان ولاه امرنا حفظهم الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله هم من نقتدي بهم ونعمل وفق توجيهاتهم وتطلعاتهم ورؤيتهم في ظل كل ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة في شتى المجالات .

مضيفاً بأن المملكة العربية السعودية تعتبر رائدة المبادرات الانسانية والمجتمعية في العالم أجمع والشفاعة والوجاهة في ديات الدم هي احدى أهم وأسمى المبادرات الإنسانية والمجتمعية .

موكداً على ماذكره سابقاً بان وساطته تمت بعد توفيق الله دون تقديم اي مبالغ مالية او عينيه لذوي الدم مطالباً من الجميع التقيد بالسنه الحسنة التي سنها ال صخيل .

بدوره عبر الشيخ سالم بن لأفي آل صخيل عن شكره وتقديره للمواقف الانسانية للشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا ناسباً الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لكلمات وتوجيهات عمه الشيخ مبرد بن عقيل آل صخيل

الذي يوجهه دوماً على فعل الزين

وتمنى الشيخ سالم آل صخيل ان يحذوا الجميع حذوا الشيخ فرحان الفيصل الجربا وواجهته لدى ذوو الدم

ففيهما اجري الدنيا والآخرة .

وكانت عده مواقع إلكترونية قد تفاعلت في حينه على نطاق واسع مع الخبر وجدت وجاهة الشيخ فرحان الجربا صدى إيجابيًا بين روادها مقدرين للشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا هذه المبادرة المجتمعية التي أحيا الله بها نفساً، مثمنين ومتمنين من بقية شيوخ ووجهاء القبائل التوسط والتشفع بمثل هذه القضايا.

يشار إلى أن المركز الإعلامي بصحافيو الوطن ممثلاً بإدارة التصوير قام بتغطية هذه المناسبة