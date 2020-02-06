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بيدرسون: «ليس لدي حل سحري للوضع في إدلب»

بيدرسون: «ليس لدي حل سحري للوضع في إدلب»
واشنطن(صدى):

قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، إفادة لمجلس الأمن حول الوضع في الشمال السوري.

وأضاف خلال كلمته أمام الأمم المتحدة:”ليس لدي حل سحري للوضع في إدلب ولكن بالمحاولات الجادة والتعاون الدولي يمكن إيجاد حل”.

وأكد بيدرسون:” أن المسار السلمي هو المسار الوحيد لحل النزاع في إدلب”، مشيرا :”هناك حاجة ملحة وعاجلة لوقف النار في إدلب وإيصال المساعدات الإنسانية”.

وشدد بيدرسون، قائلا:”يجب الحد من نفوذ الجماعات الإرهابية في إدلب”، داعيا “كل الأطراف الدولية للتعاون بشأن الوضع في إدلب لوضع حد للأعمال العدائية”.


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