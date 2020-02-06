أوبك : كورونا أحدث خلل في أسواق النفط

وكالات(صدى):

كشف رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عن وجود تراجع في الطلب العالمي على النفط بحوالي 250 ألف برميل يوميا بسبب انتشار فيروس ”كورونا“، مما أوجد عدم توازن في السوق.

وأكد أن انتشار فيروس كورونا انطلاقا من الصين تسبب في تراجع الطلب على النفط بحوالي 250 ألف برميل، بشكل خلف اختلالا في السوق.

وأشار إلى أن لجنة متابعة على مستوى منظمة أوبك، تضم خبراء من مختلف البلدان، مجتمعة منذ 3 أيام؛ لبحث الخيارات المتاحة لإعادة التوازن إلى سوق النفط.