النصر يخطط لإقالة فيتوريا ويفاوض فلادان ميلويفيتش

نواف السالم(صدى):

تعتزم إدارة نادي النصر إقالة البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، بينما تسعى للتفاوض مع المدرب الصربى فلادان ميلويفيتش.

وجاء ذلك بعد التعادل الإيجابي للنصر مع الفتح، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة دوري المحترفين.

و أضاف هذا التعادل نقطة لكل فريق ليصبح رصيد فريق النصر 35 ليحتل بها وصافة ترتيب جدول الدورى، كما أصبح رصيد فريق الفتح 11 نقطة احتل بها المركز الـ 15.