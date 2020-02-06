إطلاق سراح صاحب مسابقة «أجمل سيقان نسائية»

خالد الظفيري(صدى):

أوقفت محكمة الاستئناف الكويتية، تنفيذ حكم السجن الصادر بحق الكويتي الذي دعا إلى مسابقة ”أجمل سيقان النساء“ قبل ثلاثة أشهر، وإخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمة 500 دينار.

وكان الكويتي دعا من خلال مقطع فيديو إلى مسابقة لتصوير أجمل ”سيقان للنساء“، مقابل جائزة ذهبية “خلخال” لأجمل صورة.

يذكر أن محكمة الجنايات قبل شهر حكمت بسجن الكويتي لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة مخالفته للآداب العامة، وألزمته بدفع غرامة بقيمة 200 دينار، بالرغم من نفيه سابقا الاتهامات الموجهة إليه.