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    فبراير

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  3. هكذا يتم نقل المصابين بالقوة من المنزل للمستشفى

هكذا يتم نقل المصابين بالقوة من المنزل للمستشفى




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