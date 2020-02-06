رفع الحظر جزئيا على سفر العمالة الفلبينية للكويت

مانيلا(صدى):

قرر وزير العمل الفلبيني سلفستر بيللو رفع الحظر جزئيا على سفر العمال الفلبينيين إلى الكويت، بسبب التوقيع الأخير على عقد العمل المنسق بين الفلبين والكويت.

وأوضح بيللو أن من بين الذين سيُسمح لهم بالذهاب إلى الكويت العمال الجدد المهرة بالإضافة إلى العمال المهنيين، وفي الوقت نفسه لا يزال الحظر المفروض ساريًا على إرسال عمال الخدمة المنزلية الذين تم تعيينهم حديثًا أو العائدين إلى الكويت.

ولفت بيللو:”في النهاية تم الاتفاق على عقد العمل المنسق المقترح من قبل الحكومة الكويتية، هذا هو الإجراء الذي من شأنه أن يوفر حماية فعالة وفعالة لعمالنا في الخارج”.