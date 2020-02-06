إجبار عمال على ارتداء ملابس نسائية وممارسة الشذوذ مع الزبائن!

خالد الظفيري(صدى):

شهدت الكويت واقعة مثيرة للجدل في أحد معاهد المساج؛ حيث أجبر أصحاب العمل العمال لديهم على ارتداء ملابس نسائية وممارسة الشذوذ مع الزبائن.

وقال مسؤول كويتي إن هذه القضية من أخطر قضايا الاتجار بالبشر في الكويت، موضحًا أنه تم القبض على القائمين على هذه المعاهد وهم شخصين وكانا يجبران العاملين المستضعفين لديهم في معاهد المساج على لبس الملابس النسائية ووضع المكياج والشعر المستعار وممارسة الجنس مع الزبائن.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين وإغلاق المعهد.