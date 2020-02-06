أرامكو تتعرض لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة

وكالات(صدى):

كشف خالد الحربي رئيس أمن المعلومات في شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن تعرض الشركة لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة منذ الربع الأخير من عام 2019.

وأكدت الشركة على أنها نجحت حتى الآن في التصدي لكل هذه المحاولات.

وأضاف الحربي لرويترز خلال مقابلة عبر الهاتف: “بشكل عام هناك بالتأكيد زيادة في محاولات الهجمات (الإلكترونية)، وننجح بشدة في منع هذه الهجمات بقدر الإمكان في مراحلها الأولى”.

وتابع: “نمط الهجمات (الإلكترونية) دوري، ونرى أن حجمها يزداد، وأظن أن هذا سيستمر”, دون ذكر مزيد من التفاصيل عمن وراء تلك الهجمات.