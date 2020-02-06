حقيقة وفاة مُكتشف كورونا الجديد

بكين(صدى):

كشف مستشفى ووهان المركزي أن الطبيب الصيني الذي أطلق تحذيرات مبكرة حول فيروس كورونا الجديد في ووهان “في حالة حرجة”، وذلك بعد ساعات من إعلان وفاته.

وقال مستشفى ووهان المركزي في حسابه الرسمي على ” تويتر ” اليوم الخميس، إن لي وين ليانغ، كان في حالة حرجة وأن المسعفين كانوا يعملون على إنعاشه.

وذكرت وسائل إعلام حكومية متعددة، ب في وقت سابق، أن لي وين ليانغ توفي، لكن تم حذف تقاريرها فيما بعد.

في حين استجوبت السلطات الصينية الطبيب لي وين ليانغ، واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت، والإخلال بالنظام الاجتماعي في الصين، بعد أن نشر تحذيرات من انتشار نسخة متطورة من فيروس كورونا، وهو فيروس كورونا الجديد المعروف باسم “ووهان” نسبة إلى المدينة الصينية التي انتشر فيها المرض.