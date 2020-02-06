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أمين عسير يؤكد على دعم الأمانة لرجال الاعمال

أمين عسير يؤكد على دعم الأمانة لرجال الاعمال
محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن سعي الأمانة لتنمية الموارد الذاتية والإمكانات المحلية اجرى امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لقاء مع عدد من المستثمرين و رجال الاعمال و سيدات الاعمال بحث خلالها فرص الاستثمار معهم في المنطقة مؤكدا على دعم رجال الأعمال بهذا الجانب .
وتناول الدكتور وليد الحميدي دور رجال الأعمال في تنمية المدن ، والمشاريع الخدمية كونها استثمارات ذات علاقة بالخدمات البلدية.
مشددا لهم على سعي الأمانة لتذليل كافة العقبات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار الأفضل والجاد من داخل وخارج المنطقة، فيما استمع لملاحظاتهم واقتراحاتهم .
كما استعرضت الأمانة عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة و التي من شأنها ان تسهم في دعم عجلة السياحة و الاقتصاد و شملت مشاريع استثمارية ضخمة في المنطقة .
الى ذلك قدم المستثمرين شكرهم وتقديرهم لأمين منطقة عسير على استضافته لهم ، و عقد هذا اللقاء معهم لتلمس احتياجاتهم و متطلباتهم ، لتحقيق طموحات المنطقة استثماريا ، متطلعين الى تحقيق مثل هذه اللقاءات أهدافها وإثراء جوانبها.
الجدير ذكره فإن أمانة منطقة عسير و بلدياتها قد طرحت خلال العام الماضي اكثر من 2200 فرصة استثمارية ، وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول الى القطاع الاستثماري في المنطقة و التي شملت العديد من المشاريع المتنوعة .
فيما تعد امانة منطقة عسير من أكبر الامانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية ، و المتاحة على بوابة ” فرص ” في مواقع متعددة من المنطقة.


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