ريال سوسيداد يصفع ريال مدريد برباعية تخرجه من كأس ملك إسبانيا

وكلات(صدى):

ودع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا من ربع النهائي بعد الخسارة على ملعبه أمام ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل أربعة لنظيره.

وشهد الشوط الأول، قيام النرويجي الشاب مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار لريال سوسييداد، بهز شباك الفريق الملكي، بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء، بينما قام زميله المهاجم السويدي ألكسندر إيساك بتسجيل هدفين متتاليين.

وفي الدقيقة 59 من عمر المباراة، سدد الظهير البرازيلي الأيسر مارسيلو هدف لصالح ريال مدريد، وبعده بعدة دقائق أحرز لاعب الفريق الباسكي ميكيل مورينو، الهدف الرابع لفريقه.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة أحرز ريال مدريد هدفين آخرين، ألا أنه لم يستطيع تقليص الفارق بينه وبين ريال سوسيداد، لتنتهي المباراة بهزيمته أمام نظيره.