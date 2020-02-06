جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بعسير تحتفي بالفائزين في مسابقة الأمير سلطان لتحفيظ القرآن

محمد بن طحيطح(صدى):

احتفلت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة عسير بأطفالها الفائزين و المشاركين في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن والتي أقيمت مؤخراً في مركز الجمعية بجازان بمشاركة الطلاب على مستوى المملكة ودول الخليج والتي تعد من أكبر المسابقات التي تهتم بدعم الطلاب وحثهم على حفظ كتاب الله، هذا وقد شارك في المسابقة أربعة طلاب من مركز الجمعية بعسير و هم : عبدالرحمن خالد العسيري ( طالب دمج ) والذي حصل على المركز الأول في المستوى الثاني للفرع الأول، و ريوف محمد العسيري ( طالبة دمج ) المستوى الثالث الفرع الثالث ، وعبدالله حسن الشهراني المستوى الرابع الفرع الأول ، و مهند غيثان حسن مشارك في المستوى الرابع الفرع الثالث ، حيث تم خلال هذا الحفل تكريم الطلاب المشاركين في المسابقة وذلك بالقاعة الداخلية بمقر الجمعية ، وقدمت لهم الجمعية هدايا قيمة ودروع تذكارية بهذه المناسبة بالإضافة إلى عمل برنامج ترفيهي مبسط بمشاركة جميع أطفال الجمعية بعسير الذين بادلوا زملائهم المشاركين التهاني على ما حققوه من جوائز ومراكز متقدمة .

وقال عبد الله المحسني مدير الجمعية بمنطقة عسير: فخورون للغاية بأبنائنا الفائزين الذين حققوا هذه النتائج المشرفة، وهي ليست بغريبة عليهم؛ ففي كل عام يكون للجمعية نصيب الأسد من تلك الجوائز، وأضاف المحسني: كما أننا نفتخر بأبنائنا الفائزين فإننا أيضاً فخورون بهذه المسابقة القيمة لكتاب الله، والتي يرعاها الأمير الإنسان والقريب من كل خير رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وحفظ قادتنا ووطننا الذي جعل القران الكريم نهج حياة للجميع.



