الهريفي يقسم جماهير النصر ويفتح النار على الإدارة

ماجد محمد(صدى):

فتح فهد الهريفي النار على إدارة نادي النصر عقب التعادل الصادم أمام الفتح، اليوم الخميس.

وقال “الهريفي” إن جمهور النصر ينقسم إلى قسمين، مضيفا: “قسم .. يعرف ان هناك مشاكل كثيرة في النادي.. إدارة لا تملك الخبرة مدرب ضعيف ..وعناصر ناقصه متضخمة .! “.

وأضاف: “وقسم يقول خير ان شاء الله ترى كلها ثلاث نقاط .. العام كان الفرق ٩ نقاط وأخذنا الدوري.. وهذا هو التسويف حتى يخدمك الحظ ..!!”.

وتابع: كرة القدم هي الشغلة الوحيدة .. التى يجب ان تعالج أخطاءك مسبقاً عندما تحقق الانتصارات عالج مشاكلك ونواقصك من اجل الاستمرارية وتعزيز القابك.. لا يمكن تعالج بلاويك سريعاً.. لانه يبغالها وقت ثم حسن أختيار .!”.

واستكمل: “من الآخر.. اعترف بأخطائك وقومها ولا تكون .. مثل المشجع لا يشوف الا الفوز والهدف !”.