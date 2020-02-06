ملياردير سعودي بخيل ينقطع عن دواء القلب 3 أسابيع لانتظاره علاج الحكومة المجاني

علي القحطاني(صدى):

روى الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، تصرف غريب قام به ملياردير من أشهر التجار .

وقال النمر، في تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع تويتر، إن الملياردير انقطع عن دواء القلب لمدة ٣ أسابيع لأنه ما جاء موعد صرف العلاج في المستشفى الحكومي، برغم أن قيمة العلاج في الصيدلية ٧٦ ريال.

وأكد النمر أن الغنى هو غنى النفس، مستشهدًا على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغِنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغنى غنى النفس.