بيلوسي تبدأ وصلة «ردح» ضد «ترامب»: أصلي له

واشنطن(صدى):

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها “تصلي بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب؛ لأنه ضل عن الطريق”، بحسب قولها.

وجاء تصريح بيلوسي المثير للجدل بعد ساعات من قول ترامب خلال مراسم إفطار الصلاة:”إنه لا يحب الناس الذين يقولون .. أصلي من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح”.

يذكر أنه بيلوسي فشلت في عزل ترامب ؛ حيث جاءت نتائج التصويت التى تمت يوم أمس بشأن عزله لصالحه، بينما أكد ترامب على أن المحاولات التى تمت ضده قام بها أشخاص غير شرفاء وفاسدين.