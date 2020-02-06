أكثر من 88 مستفيد من ورشة عمل حاضنة نكون عن دور حاضنة الأعمال

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت حاضنة نكون للأعمال ورشة عمل عن ” دور حاضنة الاعمال للمشاريع الناشئة ” وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها بحضور أكثر من ٨٨ مستفيد،ومستفيدة وقام بتقديم ورشة العمل المدير التنفيذي لحاضنة نكون المهندس فيصل القرني وتم خلال الورشة مناقشة العديد من المحاور أهمها معنى مصطلح حاضنة أعمال ومسرعات الأعمال و المصطلحات الهامة في مجال احتضان الأعمال, والمساحات المشتركةكما تناولت الورشة تاريخ هذه المسميات وبداية نشأة حاضنات الأعمال في المملكة ، ودورها وأهميتها في دعم رواد ورائدات الأعمال وكذلك على مستوى العالم بالإضافة لدور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة ، والمتوسطة وأهمية مساهمتها في رفع الدخل كما تم التطرق إلى معنى المحتوى وأهميته وأهم شروطه كما تم إستعراض الأفكار الاستثمارية التي يمكن أن يتم احتضانها في حاضنات الاعمال, واختتمت الورشة بتقسيم العمل بين المتدربين والمتدربات لمناقشة أهم المشاكل التي تواجه رواد الاعمال والأدوات التي تساهم في إنجاح أي مشروع وأهمية الحاضنة في دعم رواد ورائدات الاعمال .

بدوره أكد المهندس فيصل القرني على أن حاضنة نكون للأعمال تعمل جاهدة لتنفيذ أفكار ورؤية ٢٠٣٠ والتي اشتملت على تفعيل دور حاضنات ومسرعات الأعمال للمنشآت الناشئة لتطوير قطاع ريادة الأعمال من خلال التخطيط للمشروعات المختلفه حتى تنفيذها ، لذا تولي حاضنة ‘نكون ، اهتماماً خاصاً بدعم ريادة الأعمال بعسير من أجل إنشاء مشروعات ريادية، وتوفير فرص استثمارية واعدة وتقديم مختلف التسهيلات التي تساعد رواد ورائدات الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشاريع استثمارية ناجحة تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.