الأهلي يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية نارية
نجح نادي الأهلي في تحويل هزيمته إلى نصر بثلاثية تاريخية في شباك الاتفاق في إطار الجولة الـ 17 من الدوري.
بدأ الاتفاق التهديف في الدقيقة 37 بأقدام دي سوزا، وعزز التقدم في الدقيقة 68 فيليب كيش، وقلص الفارق للأهلي المقهاوي في الدقيقة 79، وتعادل يوسف بلايلي في الدقيقة 85، وتقدم للأهلي من ركلة جزاء في الوقت بدل ضائع.
ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة بهذا الفوز في المركز الثالث، ويقبع الاتفاق في المركز الـ 11 بعشرين نقطة.
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14926 ] نشر منذ 40 دقيقة
منخافوووش احناااا💪💚😴
زائر[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحكم هو السبب
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 2220 ] نشر منذ 32 دقيقة
تتكلمي جزائري كويس جوجو😍 شفتي ابن عمتي😎انا قلت يارب اذا سددها بلايلي يسجل واذا سددها لاعب ثاني يصدها مبولحي😁 الروح الوطنية 😂😂
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14926 ] نشر منذ 17 دقيقة
فخم💪 يادهر❤والملكي قلبها لا حكم ولا هم يحزنون بعدين الحكم تقاضى عن ركله أولى ماحسبها وكمان بلنتي الاتفاق تسلل وغيرنا معهم الحكام مو احنا وعد واغلط👍💪😂
ياالله طلبتك لاتِـزعزعٰ ثبآتـيٰ❣[ عدد التعليقات: 14926 ] نشر منذ 16 دقيقة
والخصوم صياحهم طرب🎸🎵😊😂😂
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 2220 ] نشر منذ 5 دقائق
ان شـاء الله تـاخذو الـدوري جـوجـو😍ماتخـافوش نتـوما 😁