الأهلي يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية نارية

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الأهلي في تحويل هزيمته إلى نصر بثلاثية تاريخية في شباك الاتفاق في إطار الجولة الـ 17 من الدوري.

بدأ الاتفاق التهديف في الدقيقة 37 بأقدام دي سوزا، وعزز التقدم في الدقيقة 68 فيليب كيش، وقلص الفارق للأهلي المقهاوي في الدقيقة 79، وتعادل يوسف بلايلي في الدقيقة 85، وتقدم للأهلي من ركلة جزاء في الوقت بدل ضائع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة بهذا الفوز في المركز الثالث، ويقبع الاتفاق في المركز الـ 11 بعشرين نقطة.