محمد الدويش يوجه رسالة لجمهور النصر : « لاتبحث عن سبب التراجع العدوى انتقلت»

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد والكاتب الرياضي “محمد الدويش”، على تراجع مستوى النصر، بعد تعادله أمام الاتحاد 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدويش : لاتتعب تفكيرك أيّها النصراوي بالبحث عن سبب تراجع مستوى فريقك .. الأجانب كانوا مصدر تفوقه .. هبط عطاؤهم فهبط الفريق .. مرابط وجوليانو وبيتروس وحمدالله .. انضموا الى موسى.

وأضاف : اليوم انتقلت العدوى الى مايكون .. مشرف ومدير ومدرب يتفرجون مثلك ! .