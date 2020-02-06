صحة بيشة تقيم معرض اللوازم الطبية

محمد بن طحيطح(صدى):

اقامت ادارة الامداد بصحة بيشة معرضا تعريفيا للوازم الطبية بمقر مستودع اللوازم رقم 2 . بهدف تعريف الاطباء والعاملين بالمنشأت الصحية علي كل ماهو جديد ومستحدث في اللوازم الطبية.

اوضح مساعد مدير صحة بيشة للإمداد د/ عمر عبدالله الصعيري ان فكرة اقامة المعرض جاءت من خلال الحاجة الي معرفة ما تحتوية بنود اللوازم الطبية ولكثرة عدد الاصناف واختلاف الاحجام .واشار ان هذا المعرض يمثل منصة في تنمية الوعي المعرفي وحدثاً مهماً فيما تحتوية مستودعات اللوازم الطبية حيث يشمل علي اكثر من 600 نوع من الاصناف التي تحتاجها مرافق الرعاية داخل المنشأت الصحية.

تجدر الإشارة ان المعرض اسهم في معرفة بنود راكدة وغير معروفة وتمت الاستفادة منها بشكل مناسب كما اسهم في اطلاع الزوار من الاطباء علي البنود التي لها بدائل لتلبية احتياج المستشفى وقت الحاجة .