منح (68) مواطن بمنطقة عسير ميداليات استحقاق من الدرجة الثانية والثالثة

محمد بن طحيطح(صدى):

صدرت الموافقة السامية الكريمة بمنح ( 68) مواطن بمنطقة عسير ميداليات الاستحقاق من الدرجة الثانية والثالثة مع شهادات تقديرية وذلك نظير تبرعهم بالدم لعشر مرات متتالية .

وأكد سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري أن التبرع بالدم يعتبر عملا انسانيا يعكس مدى متانة النسيج الأجتماعي وحب المشاركة في فعل الخير لدى أبناء هذا الوطن .

وقد أهاب سعادة مدير عام الشئون الصحية منطقة عسير بالمتبرعين مراجعة إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة منطقة عسير لاستلام ميداليات الاستحقاق والشهادات التقديرية الخاصة بهم وفي ما يلي بيان بأسماء الاشخاص الذين صدرت الموافقة السامية الكريمة لهم بمنحهم ميداليات الاستحقاق والشهادات التقديرية نظير تبرعهم بالدم .

وفيما يلي أسماءهم :

ابراهيم أحمد رماح عسيري

ابراهيم صواب حمدان عسيري

احمد حسن أحمد عسيري

احمد علي أحمد عسيري

أحمد محمد أحمد القحطاني

بدر منصور محمد الاسمري

تركي محمد مرشد الشهري

جار الله مسفر محمد مشبب

جارالله ناصر القحطاني

حسن أبراهيم سعيد الشهراني

حسين محمد علي القحطاني

حضرم سعيد حضرم الشهراني

خالد زايد احمد مهنا

خالد ظافر علي الشهري

خالد عائض سليمان القحطاني

خالد علي عبدالرحمن اليوسفي

سعد راجح سعيد ال جراد

سعيد سالم مهدي السلوم

سعيد عبدالله علي القحطاني

سعيد علي محمد الحطاني

سعيد محمد علي الشمراني

سعيد ناصر علي الاحمري

سلطان محمد حسن بن سله

سلمان علي عيسى صلهبي

سمير عبد الرحمن الاسمري

سيف محمد علي البيشي

ظافر عبد الله غرمان الشهري

عامر حسن محمد عسيري

عبد الرحمن حسن طراش عسيري

عبد الرحمن محيا حسين حمران

عبد الرحمن منصور آل مصعفق

عبد الكريم علي رزحان الشهري

عبد الله حمزة بلقاسم الشهري

عبد الله سعيد عون القحطاني

عبد الله علي الاسمري

عبد المجيد سعيد أحمد الشهراني

عبدالعزيز سفر الشهراني

عبدالله جابر الشهري

علي أحمد محمد عسيري

علي أبراهيم أحمد آل مطري

علي أحمد زيد حيدر

علي الحسين علي آل عائض

علي عبد الله علي عسيري

علي محيا حمرا

علي مشعوف مشبب الحطاني

علي موسى فلقي

عوض محمد عوضة عضوان (50 ) مرة

ماجد مهدي محمد العبيدي

مالك علي سعيد آل زيدان

مبارك ظافر عبد الرحمن القحطاني

مبارك عبدالله علي أبو نخاع

محمد حسين محمد مدخلي

محمد داود سليمان العراده

محمد زيد علي عسيري

محمد صالح محمد الخميس

محمد عبد ه محمد مدخلي

محمد عبدجدة علي الشهري

محمد علي حمود الميموني

محمد علي محمد القحطاني

محمد مفلح محمد القحطاني

محمد هيازع جهاش البارقي

محمد يحيى محمد المعشوري

نايف عبود عبدالله محمد

يحي سعد عامر آل حسين

يحي طالع يحي الدريني

يحي محمد محمد دغريري