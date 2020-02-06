فهد عافت ينتقد أداء النصر: «ڤيتوريا بلا حلول و جوليانو بلا فائدة»

طلال الغامدي(صدى):

علق الشاعر فهد عافت علي تعادل النصر أمام نظيره الفتح1 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال عافت في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:”ڤيتوريا بلا حلول، جوليانو بلا فائدة، فهد الهريفي لاعب كبير ومحلل كروي كبير تعبنا وحنا نعانده وأغلب نظراته الفنية صح”.

وهاجم عافت إدارة النصر بعد التعادل مع الفتح:” ويا خوفي لا تكون الإدارة مقتنعة إن السوبر يكفي، ومصدّقين إن بطولة الشتاء بطولة”.

وكان عبدالرزاق حمدالله أحرز هدف النصر في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، فيما تعادل علي الحسن لفريق الفتح في الدقيقة 70.