بلدية أم سرار الفرعية تنفذ 39 جولة رقابية ميدانية

محمد بن طحيطح(صدى):

اغلقت بلدية ام سرار الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط 8 منشآت صحية ومهنية مخالفة وتم مخالفة و إنذار 58 منشأة أخرى من خلال 39 جولة رقابة ميدانية نفذها مراقبوا البلدية وقد تمثلت المخالفات في عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية وتدني مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية.

هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أنه تم مصادرة 110 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الأدمي مؤكداً ان ذلك يأتي تفعيلاً لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وحرصاً من البلدية لضمان وصول غذاء صحي وآمن لموائد المستهلكين داعياً المواطنين الى التعاون والإتصال برقم 940 للإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها من قبلهم.